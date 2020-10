Φρίκη στη Νιγηρία: Πυροβολισμοί κατά διαδηλωτών με νεκρούς

Kαταγγελίες για πυροβολισμούς στη διάρκεια διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ ανακοίνωσε ότι ερευνά η κυβέρνηση στο Λάγος της Νιγηρίας, ενώ η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι σκοτώθηκαν διαδηλωτές.

Στην εμπορική πρωτεύουσα της Νιγηρίας, το Λάγος, τέθηκε χθες σε ισχύ 24ωρη απαγόρευση της κυκλοφορίας, ενώ μονάδες αντιμετώπισης ταραχών έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις κατά της αστυνομικής βίας. Παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας κάποιοι από τους διαδηλωτές που έχουν καταλάβει εμπορικό κέντρο του Λάγος εδώ και δύο εβδομάδες δεν αποχώρησαν.

“Υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς (…) η κυβέρνηση της πολιτείας έχει ζητήσει να ερευνηθεί το περιστατικό”, δήλωσε ο Γκμπένγκα Ομοτόζο, υπεύθυνος Ενημέρωσης και Στρατηγικής της πολιτείας Λάγος, μετά τις καταγγελίες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο ποιος πυροβόλησε και πόσα θύματα υπάρχουν. Ωστόσο η Διεθνής Αμνηστία ανακοίνωσε ότι διαθέτει στοιχεία “για υπερβολική χρήση βίας που οδήγησε σε θανάτους διαδηλωτών”.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας –που εκτιμάται ότι αφορά 14 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλην την πολιτεία- επιβλήθηκε έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες διαδηλώσεων κατά της αστυνομικής βίας στο Λάγος, αλλά και αλλού στη Νιγηρία.

Χθες ένα αστυνομικό τμήμα στο Λάγος πυρπολήθηκε και τουλάχιστον ένας αστυνομικός σκοτώθηκε, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν. Παράλληλα μονάδες αντιμετώπισης ταραχών έχουν αναπτυχθεί για να φυλάξουν κρίσιμες υποδομές σε όλη τη Νιγηρία.

Look at dead bodies everywhere. This is really sad 😭💔💔💔💔💔 #EndSARS pic.twitter.com/VmxG2ecpft