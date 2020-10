Ο Τζεφ Μπέζος εξετάζει εξαγορά του CNN

O ιδρυτής της Amazon και ιδιοκτήτης της Washington Post, Tζεφ Μπέζος, βρίσκεται σε συνομιλίες για εξαγορά του CNN, μετέδωσε την Τρίτη το Fox Business.

Το CNN ανήκει στη WarnerMedia, η μητρική της οποίας είναι η AT&T.

Δημοσιεύματα έχουν υποστηρίξει ότι η WarnerMedia σκοπεύει να μειώσει το εργατικό προσωπικό «κατά χιλιάδες» σε μια προσπάθεια να μειώσει το κόστος.

To Fox Business επικαλείται πηγές από το investment banking.

