Δύο κορίτσια ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια στη Σμύρνη

Οι διασώστες στην Τουρκία ανέσυραν ζωντανά από τα ερείπια δύο κορίτσια, τρεις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Αιγαίο και προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίων στη Σμύρνη, με αποτέλεσμα 83 άνθρωποι να σκοτωθούν.

Ένα τρίχρονο κορίτσι, η Ελίφ Περιντσέκ, που βρισκόταν κάτω από τα ερείπια μιας πολυκατοικίας διασώθηκε 65 ώρες μετά τον σεισμό και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ανακοίνωσε η υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας (AFAD). Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες του κοριτσιού, τυλιγμένου με μια κουβέρτα, να απομακρύνεται υπό τα χειροκροτήματα των διασωστών. «Είμαι πραγματικά χαρούμενη. Να σας ευλογεί ο Θεός, οι προσευχές μου εισακούσθηκαν και επανενωθήκαμε με την Ελίφ», δήλωσε η γιαγιά του κοριτσιού, όπως μετέδωσε το κρατικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Η Ελίφ είναι το εκατοστό έκτο άτομο που διασώζεται κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων στη Σμύρνη. Μεταξύ των διασωθέντων ήταν και η μητέρα της, όπως και οι δύο αδελφές της αλλά και ο αδελφός της Ελίφ, οι οποίοι ανασύρθηκαν από τα ερείπια το Σάββατο το βράδυ. Ωστόσο ο αδελφός της υπέκυψε αργότερα, σύμφωνα με το TRT.

3-year-old Elif Perincek, who was rescued after 65 hours in the rubble from Friday’s #earthquake in #Izmir, in #Turkey’s Aegean?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Aegean region, waves from her hospital bed where she is being treated pic.twitter.com/PEzsdeJyXd