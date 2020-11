Μπάιντεν: Ο Τραμπ δεν κατάφερε να προστατεύσει τη χώρα μας

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέτυχε να προστατεύσει τη χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας του, τόνισε ο υποψήφιος για την αμερικανική προεδρία, Τζο Μπάιντεν.

«Ο πρόεδρος μας απέτυχε στο πιο βασικό του καθήκον προ το έθνος: Να μας προστατεύσει. Είναι ασυγχώρητο», σημείωσε μέσω Τwitter.

Our president has failed in his most basic duty to this nation: to protect us.



It’s unforgivable.