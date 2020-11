Καταδικάζει την επίθεση στην Αυστρία η Φον ντερ Λάιεν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αυστριακό καγκελάριο Σ. Κουρτς είχε σήμερα, μια μέρα μετά τη φονική τρομοκρατική επίθεση, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους πολίτες της Αυστρίας, μετά την επίθεση στη Βιέννη από τρομοκράτες του ΙSIS, ενώ καταδίκασε την επίθεση στην Αυστρία.

I spoke to @SebastianKurz & offered my deepest condolences to the Austrian people following the Vienna attack by “Islamic State” terrorists.



I condemn this despicable attack in the strongest terms possible. pic.twitter.com/rZT3T8wcBv