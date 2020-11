Νέα αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων από Τραμπ

Εμμέσως πλην σαφώς επανήλθε σήμερα το πρωί μέσω Twitter στις κατηγορίες του για «απάτη» στην καταμέτρηση των ψήφων. Υποστηρίζει ότι το βράδυ προηγούνταν σε κρίσιμες πολιτείες τις οποίες μάλιστα ελέγχουν οι δημοκρατικοί, «Πολύ παράξενο» γράφει που αυτό το προβάδισμα άρχισε οριακά να εξαφανίζεται.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!