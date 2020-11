Οργή Τραμπ κατά του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια

Επίθεση κατά του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος δηλώσεις του πρώην γενικού εισαγγελέα των ΗΠΑ, Κεν Σταρ για παραβίαση του Συντάγματος.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον κυβερνήτη Τομ Γουλφ της Πενσιλβάνια και το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας ότι παραβίασαν το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

«Η Πενσιλβάνια συμπεριφέρθηκε με φριχτό παράνομο τρόπο και ελπίζω αυτό να διορθωθεί από το Ανώτατο Διαστήριο των ΗΠΑ» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ παραθέτοντας τη δήλωση του Κεν Σταρ.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν ζητήσει να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων στην Πενσιλβάνια εξαιτίας παρατυπιών που αφορούσαν τις επιστολικές ψήφους.

“This is what we know. We have to go back to the state level and how this morass came to be in the first instance. The Governor, Wolf, and the State Supreme Court, flagrantly violated the Constitution of the U.S. The power to set these rules and regulations is vested in the