Ανάσα για τον κινεζικό τεχνολογικό κλάδο η εκλογή Μπάιντεν

Ο τεχνολογικός κλάδος της Κίνας, που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις συμπλοκές της Ουάσινγκτον με το Πεκίνο, ελπίζει πως ο Τζο Μπάιντεν θα μπορέσει να δημιουργήσει μια πιο εποικοδομητική σχέση, ωστόσο λίγοι είναι αυτοί που πιστεύουν πως η αντιπαλότητα θα αποκλιμακωθεί, όπως λένε στελέχη της αγοράς και αναλυτές στο Reuters.

Όπως σημειώνουν, στα τέσσερα χρόνια της θητείας του Τραμπ ο κλάδος έχει ήδη μάθει τη σημασία που έχει να βασίζεται στις δικές του δυνάμεις, και οι προσθέσεις της Κίνας να βελτιώσει τις εγχώριες τεχνολογικές ικανότητές της δεν θα αλλάξουν.

«Όταν αναλάβει την προεδρία ο Μπάιντεν, οι τεχνολογικές εταιρείες στην Κίνα μπορεί να ανακουφιστούν», ανέφερε ο Fang Xingdong, διευθυντής του Consortium of Internet and Society στο Communication University of Zhejiang.

«Τουλάχιστον οι ΗΠΑ υποτίθεται πως θα ταχθούν και πάλι υπέρ της ανοικτότητας, θα ξανασεβαστούν τον δίκαιο ανταγωνισμό, και θα ταχθούν και πάλι υπέρ της καινοτομίας», πρόσθεσε. «Ωστόσο, στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, ο ανταγωνισμός και η θεωρία των παιγνίων δεν θα σταματήσει και Κίνα-ΗΠΑ θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους με πραγματικές ικανότητες καινοτομίας την επόμενη δεκαετία».

Οι κινεζικοί τεχνολογικοί κολοσσοί Huawei Technologies, ΒyteDance, Tencent Holdings, έχουν δει τις αλυσίδες προμηθειών τους να ανατρέπονται ή τις προσπάθειες παγκόσμιας επέκτασης να εμποδίζονται από κυρώσεις που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ, αφού η Ουάσινγκτον τις κατηγόρησε ότι αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Αρκετές άλλες κινεζικές εταιρείες έχουν αποκοπεί από τους αμερικανούς προμηθευτές καθώς εντάχθηκαν σε εμπορική «μαύρη λίστα», ενώ οι ΒyteDance και Huawei ιδιαίτερα, έχουν στριμωχθεί άσχημα από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η ΒyteDance οριστικοποιεί μια προκαταρκτική συμφωνία για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας με τη Walmart και την Oracle για να επιβλέπουν τις αμερικανικές δραστηριότητες της TikTok, μετά τη διαταγή Τραμπ να πουλήσει την αμερικανική μονάδα της δημοφιλούς εφαρμογής διαφορετικά θα έρχονταν αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο απαγόρευσης.

Οι εμπορικοί περιορισμοί των ΗΠΑ έχουν καταπνίξει την πρόσβαση της Huawei σε εμπορικά βιώσιμα τσιπ, με αποτέλεσμα να της λείπουν βασικά εξαρτήματα για τα high-end τηλέφωνά της.

Αναλυτές της Jefferies ανέφεραν σήμερα σε σημείωμά τους πως η Κίνα πιθανότατα θα «κατέβει» στη λίστα των προτεραιοτήτων πολιτικών του Μπάιντεν, ο οποίος θα επικεντρωθεί πρώτα σε εσωτερικά ζητήματα, και πως υπό την προεδρία του θα είναι λιγότερο πιθανό να υπάρξει μια γενική απαγόρευση στον κινεζικό κλάδο των ημιαγωγών.

Ωστόσο, πολλά στελέχη σημειώνουν πως οι ενέργειες του Τραμπ έδειξαν το πόσο ευάλωτη είναι η κινεζική τεχνολογική βιομηχανία. Τονίζουν πως προτεραιότητα της χώρας αποτελεί τώρα η ενίσχυσή τους.

«Είναι πιθανό η Κίνα και οι ΗΠΑ να έχουν την ευκαιρία να διαπραγματευτούν για την άμβλυνση ορισμένων τεχνολογικών προβλημάτων», ανέφερε στέλεχος μιας εκ των κινεζικών εταιρειών που έχουν μπει στη «μαύρη λίστα». «Όμως είναι δύσκολο να αλλάξει η μακροπρόθεσμη τάση», πρόσθεσε. «Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξυπνήσει την κινεζική βιομηχανία και η ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανικής αλυσίδας θα συνεχίσει να δημιουργεί έναν συγκεκριμένο βαθμό ανεξαρτησίας».