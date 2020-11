Ο Τραμπ καρατόμησε τον υπουργό Άμυνας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διόρισε νέο υπουργό Άμυνας τον Κρίστοφερ Σ. Μίλερ στη θέση του Μαρκ Έσπερ.

«Είμαι χαρούμενος που ανακοινώνω ότι ο Κρίστοφερ Σ. Μίλερ, ο αξιοσέβαστος Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας (με την ομόφωνη έγκριση της Γερουσίας), θα είναι από αυτή τη στιγμή ο νέος υπουργός Άμυνας» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.





I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..