Συνομιλία Τζόνσον με Μπάιντεν

Με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνομίλησε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

«Μόλις συνομίλησα με τον Τζο Μπάιντεν και του έδωσα συγχαρητήρια για την εκλογή του», δήλωσε ο Τζόνσον με ανάρτησή του στο Τwitter.

«Προσμένω στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας και στη συνεργασία μου μαζί του στις κοινές μας προτεραιότητες - από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έως την προαγωγή της δημοκρατίας και την καλύτερη ανοικοδόμηση από την πανδημία» πρόσθεσε.

I just spoke to @JoeBiden to congratulate him on his election. I look forward to strengthening the partnership between our countries and to working with him on our shared priorities – from tackling climate change, to promoting democracy and building back better from the pandemic.