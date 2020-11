«Μαύρη λίστα» 89 κινεζικών εταιρειών με στρατιωτικούς δεσμούς ετοιμάζουν οι ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να κηρύξει πως 89 κινεζικές αεροδιαστημικές και άλλες εταιρείες έχουν στρατιωτικούς δεσμούς, απαγορεύοντάς τους να αγοράσουν μια σειρά αμερικανικών προϊόντων και τεχνολογιών, σύμφωνα με αντίγραφο προσχεδίου του σχετικού καταλόγου που έχει δει το Reuters.

Ο κατάλογος αυτός, εάν δημοσιοποιηθεί, θα μπορούσε να κλιμακώσει περαιτέρω τις εμπορικές εντάσεις με το Πεκίνο και να βλάψει αμερικανικές εταιρείες που πωλούν εξαρτήματα και ανταλλακτικά της πολιτικής αεροπορίας στην Κίνα, όπως και αλλού.

Στον κατάλογο, σύμφωνα με το Reuters, βρίσκονται οι Commercial Aircraft Corp of China Ltd, η οποία ηγείται των κινεζικών προσπαθειών για ανταγωνισμό με τις Boeing και Airbus, καθώς και η Aviation Industry Corporation of China και δέκα σχετιζόμενες με αυτήν οντότητες.

Στον κατάλογο περιλαμβάνεται προσχέδιο κανόνα που ταυτοποιεί κινεζικές και ρωσικές εταιρείες που οι ΗΠΑ θεωρούν «στρατιωτικούς τελικούς χρήστες», χαρακτηρισμός που σημαίνει πως οι αμερικανοί προμηθευτές θα πρέπει να ζητήσουν άδεια για να πουλήσουν στο εξωτερικό μια σειρά εμπορικά διαθέσιμων αντικειμένων. Κατά τον κανόνα αυτόν, οι αιτήσεις για τέτοιες άδειες είναι πιο πιθανό να απορριφθούν παρά να χορηγηθούν.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, το οποίο κατάρτισε τον κατάλογο, αρνήθηκε να σχολιάσει. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Σημειώνεται πως τον Απρίλιο το υπουργείο Εμπορίου επέκτεινε τον ορισμό του «στρατιωτικού τελικού χρήστη», που δεν περιλαμβάνει πλέον μόνο τις ένοπλες υπηρεσίες και την εθνική αστυνομία, αλλά οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα στηρίζει ή συμβάλλει στη συντήρηση ή παραγωγή στρατιωτικών αντικειμένων –ακόμα και αν οι δραστηριότητές τους είναι κυρίως μη στρατιωτικές.

Ο περιορισμός εξαγωγών αφορά αντικείμενα από λογισμικό υπολογιστών όπως το word processing, επιστημονικό εξοπλισμό όπως ψηφιακούς παλμογράφους και μέρη και εξαρτήματα αεροσκαφών.

Σε ό,τι αφορά τα αεροσκάφη, τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν τα πάντα, από βραχίονες για τα κουτιά του ελέγχου πτήσεων μέχρι και τις ίδιες τις μηχανές.