Πέφτουν οι υπογραφές από ΕΕ και Moderna για αγορά εμβολίων κορωνοϊού

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπογράψει αύριο το έκτο της συμβόλαιο για την αγορά εμβολίων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, ανέφερε: «Aύριο θα εγκρίνουμε το έκτο συμβόλαιο. (Πρόκειται) για έως και 160 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Moderna».

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η ΕΕ χτίζει «ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια εμβολίων για την Covid-19» και προσέθεσε ότι «τα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια μπορούν να μας βοηθήσουν να βάλουμε τέλος στην πανδημία».

Tomorrow we will approve a 6th contract for up to 160 million doses of the @moderna_tx vaccine.



We're building one of the most comprehensive #COVID19 vaccine portfolios in the🌍Safe & effective vaccines can help us end the pandemic. https://t.co/ymfqmMLWIJ