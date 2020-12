Πάρτι οργίων στις Βρυξέλλες με ευρωβουλευτή και διπλωμάτες

Σε πολλές συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία των Βρυξελλών, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που επικαλέστηκαν ασυλία από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε αυτό που περιγράφηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως «όργιο».

Οπως μεταδίδει το Politico, αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στην έρευνα είπε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν μετά την υποβολή καταγγελίας για νυχτερινή διαταραχή από lockdown πάρτι, το βράδυ της Παρασκευής, στο κέντρο των Βρυξελλών.

Βρήκαν περίπου 20 άτομα στον χώρο και η αστυνομία παρενέβη επειδή δεν σεβάστηκαν τους περιορισμούς του κορωνοϊού, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον βελγικό Τύπο, η αστυνομία βρήκε 25 γυμνούς άνδρες, συμπεριλαμβανομένων ενός ευρωβουλευτή και διπλωματών.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο ευρωβουλευτής προσπάθησε να διαφύγει από ένα παράθυρο, αλλά τραυματίστηκε κατά την απόπειρα και συνελήφθη από την αστυνομία, πριν ζητήσει ασυλία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες, η ασυλία δεν μπορεί να ζητηθεί σε περίπτωση αυτόφωρης πράξης αδικήματος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιβεβαίωσε καμία έρευνα. Σύμφωνα με εσωτερικούς κανόνες, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να επιβάλει κυρώσεις εναντίον ενός ευρωβουλευτή που διέπραξε έγκλημα εκτός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων.

Το Βέλγιο ανακοίνωσε δεύτερο lockdown τον περασμένο μήνα, με απαγόρευση κυκλοφορίας ενώ δεν επιτρέπονται συγκεντρώσεις άνω των τεσσάρων ατόμων.

Η αεροπορική εταιρεία Ryanair εκμεταλλεύτηκε το στοιχείο της ιστορίας με το «παράθυρο» και σε ένα tweet την Τρίτη, γράφει: «Θέλετε να κάνετε μια γρήγορη απόδραση από τις Βρυξέλλες; Εχουμε πτήσεις από μόλις 14,99 ευρώ (σε αυτή την περίπτωση δεν συνιστούμε τη θέση του παραθύρου)».

looking to make a quick escape from Brussels?



we have flights from just €14.99 (in this case we don't recommend the window seat) https://t.co/zzqT5Fgl2e