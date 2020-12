Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στην πόλη Τριρ

Ένα αυτοκίνητο χτύπησε και τραυμάτισε ανθρώπους σε πεζοδρομημένη ζώνη στην πόλη Τριρ της δυτικής Γερμανίας, ανέφερε η αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.



O οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία, σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press. Πρόκειται για έναν Γερμανό 51 ετών από την περιοχή.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, η γερμανική αστυνομία ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το συμβάν και 10 έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα κίνητρα του δράστη, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο ο Δήμαρχος της Πόλης Βόλφραμ Λάιμπε έκανε ήδη λόγο για «αμόκ» από την πλευρά του δράστη.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στην τηλεόραση της BILD, το αυτοκίνητο, μάρκας Range Rover κινείτο με ταχύτητα 70-80 χλμ/ώρα και πλησιάζοντας το πλήθος συνέχισε να επιταχύνει.

NEW: Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier



Aftermath scenes of the crash:pic.twitter.com/NiidBFLP9e