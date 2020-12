Βέτο Τραμπ στο νομοσχέδιο με τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι θα ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό που υπερψήφισε η Γερουσία και το οποίο ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε πως η Κίνα θα είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος του νέου νομοσχεδίου για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ.

«Θα ασκήσω βέτο!» έγραψε ο κ. Τραμπ.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!