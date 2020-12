Το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech έκανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς

Το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech για την πρόληψη της Covid-19 έκανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πενς, το οποίο μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Το εμβόλιο έκανε επίσης και η σύζυγός του Κάρεν Πενς.

«Δεν ένιωσα τίποτα. Μπράβο», είπε ο Πενς αφότου έκανε το εμβόλιο.

Vice President Mike Pence, second lady Karen Pence and Surgeon General Jerome Adams just received their first doses of the Pfizer coronavirus vaccine. https://t.co/az1LBKmi3q pic.twitter.com/QPbrkSTVWB