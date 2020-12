Γερμανία: Κλειστά τα σύνορα με Βρετανία έως τις 6 Ιανουαρίου

Η Γερμανία παρατείνει «έως τις 6 Ιανουαρίου» το κλείσιμο των συνόρων της με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νότια Αφρική, που έχουν πληγεί από μια μετάλλαξη του κορονοϊού, που είναι πιο μεταδοτική, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Η αναστολή της σύνδεσης με «τρένο, λεωφορείο, πλοίο και αεροπλάνο» και η γενική απαγόρευση της εισόδου στο γερμανικό έδαφος για τους πολίτες από αυτές τις δύο χώρες, ένα μέτρο που τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή, αναμενόταν αρχικά να εφαρμοστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, τα φορτηγά σχηματίζουν ατελείωτες ουρές, περιμένοντας να περάσουν στη Γαλλία:

Hundreds of backed-up lorries queue to cross the Channel into France as a former airfield turns into a makeshift lorry park.



Read more on this story: https://t.co/YoL7zrmamu pic.twitter.com/6ClcgzPAK0