Εκπληξη και «ευχαριστώ» στα 80στα γενέθλια του Αντονι Φάουτσι

Μια έκπληξη περίμενε τον επικεφαλής αμερικανό επιδημιολόγο Δρ. Αντονι Φάουτσι, καθώς έφευγε χθες βραδινές ώρες από τη δουλειά του.

Νοσηλευτές αλλά και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν για να τραγουδήσουν τα «χρόνια πολλά» στον επιδημιολόγο για τα 80στα του γενέθλια, αλλά και ένα «ευχαριστώ» για τις προσπάθειές του τους τελευταίους μήνες που η αμερικανική κοινωνία μαστίζεται από τη φονική πανδημία.

SURPRISE! Dr. Anthony Fauci is serenaded as he leaves work on his 80th birthday. pic.twitter.com/owAFUn60dW