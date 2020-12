Πάνω από 10 νεκροί, δεκάδες τραυματίες από εκρήξεις στο αεροδρόμιο του Άντεν

Τεράστιες εκρήξεις και πυροβολισμοί ακούστηκαν στο αεροδρόμιο του Άντεν, λίγο μετά την προσγείωση αεροσκάφους που μετέφερε τη νέα κυβέρνηση της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία.



Τα ξένα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησε στο πρακτορείο Xinhua, τρεις συντονισμένες εκρήξεις σημειώθηκαν στις βασικές αίθουσες του αεροδρομίου, την ώρα που συγκεντρώνονταν δεκάδες ντόπιοι αξιωματούχοι για να υποδεχθούν τα μέλη της κυβέρνησης.



Μετά την έκρηξη, όλα τα μέλη της νέας κυβέρνησης μεταφέρθηκαν στο προεδρικό μέγαρο, όπως ανέφερε πηγή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει κάποιος την ευθύνη, ωστόσο υπουργοί της Υεμένης αρχίζουν να«δείχνουν» τους Χούθι.

