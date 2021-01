Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Τετάρτη η απόφαση για το εμβόλιο της Moderna

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε πως δεν κατέληξε σήμερα σε κάποια απόφαση για το εμβόλιο της Moderna.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωση, η σύσκεψη της επιτροπής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση που εξετάζει το ζήτημα θα συνεχιστεί την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου.

EMA's committee for human medicines (CHMP) discussion on COVID-19 vaccine Moderna has not concluded today. It will continue on Wednesday 6th January 2021. No further communication will be issued today by EMA.