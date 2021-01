ΗΠΑ: Ορδές οπαδών του Τραμπ πάνε στην Ουάσιγκτον

Χιλιάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ κατευθύνονται σήμερα στο κέντρο της Ουάσιγκτον, σε μια διαδήλωση-επίδειξη δύναμης, τη στιγμή που το Κογκρέσο αναμένεται να επικυρώσει την ήττα του στις προεδρικές εκλογές.

Αψηφώντας τις υγειονομικές συστάσεις, άνδρες και γυναίκες, που κατέφθασαν στην αμερικανική πρωτεύουσα από κάθε γωνιά της χώρας, στοιβάζονταν, χωρίς να φορούν μάσκα, στο μετρό.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, που συνεχίζει να μην αποδέχεται τη νίκη του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν, ενθαρρύνει εδώ και ημέρες τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν στην αμερικανική πρωτεύουσα για αυτήν την ημέρα που θα είναι «τρελή», όπως προειδοποίησε.

DJ plays the Titanic theme music at the outgoing President’s “save America” march in DC... pic.twitter.com/oUHogAOKTf