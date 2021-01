Ινδία: Πυρκαγιά στον μεγαλύτερο παραγωγό εμβολίων παγκοσμίως

Πυρκαγιά ξέσπασε στο Serum Institute της Ινδίας, τον μεγαλύτερο παραγωγό εμβολίων παγκοσμίως, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, όμως τα μέσα ενημέρωσης διευκρίνισαν ότι δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή των εμβολίων κατά της covid-19.

Ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από ένα τεράστιο σύννεφο γκρίζου καπνού που υψωνόταν πάνω από το Serum Institute στην Πούνε, όπου αυτή την περίοδο παρασκευάζονται εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά της covid-19 της AstraZeneca και του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δίκτυα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα υπό κατασκευή χώρο μακριά από το σημείο που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής εμβολίων.

“Η εγκατάσταση παραγωγής εμβολίων δεν έχει επηρεαστεί και δεν θα επηρεαστεί η παραγωγή”, δήλωσε πηγή από το Serum Institute, διευκρινίζοντας ότι “η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα νέο υπό κατασκευή εργοστάσιο”.

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.

