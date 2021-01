Περισσότερα από 1 δισ. δολάρια μετρητά τράβηξε η Robinhood

Η πλατφόρμα συναλλαγών άντλησε κεφάλαια από πιστωτικές γραμμές που έχει συμφωνήσει με τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των JP Morgan Chase and Co και Goldman Sachs Group Inc.