Βγαίνει off για λίγο από το Twitter ο Ελον Μασκ

Εκτός Twitter θα μείνει για λίγο ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla.

O Ελον Μασκ έκανε την ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο, αλλά όπως σχολιάζουν ξένα μέσα ενημέρωσης, όταν στο παρελθόν έκανε τέτοια σχόλια, επέστρεφε μέσα σε λίγες ημέρες.

Off Twitter for a while