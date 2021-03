Greenpeace κατά ΕΚΤ για το περιβάλλον

Με αφορμή το περαστικό που συνέβη σήμερα στη Φρανκφούρτη, εκπρόσωπος της ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι δύο ακτιβιστές της Greenpeace προσγειώθηκαν με ανεμοπλάνο στην οροφή ενός από τα κτίρια της ΕΚΤ και ξετύλιξαν ένα πανό.

Η αστυνομία είναι ενημερωμένη και επί τόπου. Η κύρια προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των εμπλεκόμενων ατόμων.

Σύμφωνα με τον ίδιο η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα αυτόν τον αιώνα.

Η ΕΚΤ συμβάλλει στην ανταπόκριση εντός της εντολής της ως κεντρικής τράπεζας, ενεργώντας παράλληλα με τους υπευθύνους για την πολιτική για το κλίμα.

Η ΕΚΤ προβαίνει σε επισκόπηση της στρατηγικής της, η οποία περιλαμβάνει μια εις βάθος ανάλυση του τρόπου αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΚΤ.

Paragliding activists land on @ecb ahead of governing council meeting to expose continued support for #FossilFuels. #ECB approved €300 billion in loan collaterals from the likes of @Shell, @Total, @eni and @omv #ClimateCrisis #PeopleNotPolluters https://t.co/iViWf5b910