Ρεκόρ δανεισμού για τη Βρετανία τον Φεβρουάριο

Επιδεινώθηκαν περαιτέρω τα δημοσιονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου τον Φεβρουάριο, αντικατοπτρίζοντας τις υψηλές δαπάνες για τα μέτρα της Covid-19, ενώ μειώθηκαν τα φορολογικά έσοδα.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, τον Φεβρουάριο, ο δημόσιος τομέας ξόδεψε περισσότερα χρήματα από ό,τι εισέπραξε από φόρους και άλλα έσοδα, οδηγώντας τον σε δανεισμό 19,1 δισ. βρετανικών λιρών. Είναι το πιο μεγάλο ποσό που έχει δανειστεί μήνα Φεβρουάριο από τότε που ξεκίνησαν να διατηρούνται αρχεία το 1993.

Αντανακλά επίσης ετήσια αύξηση των δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης κατά 14,2 δισ. στερλίνες. Ωστόσο, ήταν μικρότερο από τις προβλέψεις των οικονομολόγων για 21 δισ. στερλίνες.

Public sector net borrowing was £19.1 billion in February 2021, £17.6 billion more than the previous February.



This is the highest February borrowing since monthly records began in 1993