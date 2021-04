Η έλλειψη μικροεπεξεργαστών διεθνώς κινητοποιεί τον Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε χθες, Δευτέρα, με τους εκτελεστικούς διευθυντές μεγάλων επιχειρήσεων για να συζητήσει την παγκόσμια έλλειψη μικροεπεξεργαστών (τσιπ), η οποία έχει πλήξει σοβαρά τους κατασκευαστές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, ωθώντας την Intel Corp να ανακοινώσει πως σχεδιάζει να παράγει μικροεπεξεργαστές για τις αυτοκινητοβιομηχανίες στα εργοστάσιά της μέσα στους επόμενους έξι με εννέα μήνες.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι έχει διακομματική υποστήριξη σχετικά με νομοθεσία για τη χρηματοδότηση της βιομηχανίας των μικροεπεξεργαστών. Ο ίδιος, ανακοίνωσε νωρίτερα σχέδια για την επένδυση 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη βιομηχανική παραγωγή μικροεπεξεργαστών και την έρευνα, στο πλαίσιο της ευρύτερης έμφασης που δίνεται για την αναδιοργάνωση της αμερικανικής βιομηχανικής παραγωγής, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υποδομών, οικονομικού ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Intel Πατ Γκέλσινγκερ, ο οποίος συμμετείχε ψηφιακά στη συνάντηση, δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρία επιθυμεί την έναρξη της παραγωγής τσιπ στα εργοστάσιά της μέσα στους επόμενους έξι με εννέα μήνες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη, που έχει αδρανοποιήσει τις γραμμές παραγωγής σε μερικές αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η έλλειψη των ημιαγωγών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής αμερικανικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών κατά 1,3 εκατομμύριο μονάδες τη χρονιά που διανύουμε. «Ελπίζουμε ότι μερικές από αυτές τις εξελίξεις μπορούν να αποφευχθούν, χωρίς να απαιτείται μία τριετής ή τετραετής οικοδόμηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αλλά ίσως έξι μήνες, για την επικύρωση της παραγωγής νέων προϊόντων σε μερικές από τις υπάρχουσες διαδικασίες. Έχουμε αρχίσει ήδη τις σχετικές ενέργειες με μερικούς από τους πιο σημαντικούς προμηθευτές μας» δήλωσε ο Γκέλσινγκερ.

Η Intel τον προηγούμενο μήνα ανακοίνωσε τα σχέδια της για την ουσιαστική αύξηση της παραγωγής ημιαγωγών για άλλους βιομηχανικούς κατασκευαστές, καθώς κατασκευάζει νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ, αλλά και την Ευρώπη. Οι συνομιλίες της, με προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας που ανακοινώθηκαν χθες, Δευτέρα, αντιπροσωπεύουν μία επιτάχυνση της υλοποίησης αυτών των σχεδίων.

Στη συνάντηση του Λευκού Οίκου έλαβαν μέρος εκτελεστικοί διευθυντές από 19 μεγάλες εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων της Μέρι Μπάρα (General Motors) του Τζιμ Φάρλι (Ford Motor), αλλά και του Κάρλος Ταβάρες (Stellantis NV, μητρική εταιρία της Chrysler). Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ Μπράιαν Ντίζι, αλλά και η Αμερικανίδα υπουργός Εμπορίου Τζίνα Ραϊμόντο.

«Σήμερα έλαβα μία επιστολή από 23 γερουσιαστές, από τα δύο κόμματα και από 42 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, που υποστηρίζουν το πρόγραμμα μικροεπεξεργαστών για την Αμερική» δήλωσε ο Μπάιντεν.

Στην ίδια συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος εκτελεστικοί διευθυντές από τις εταιρίες GlobalFoundries, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, AT&T, Samsung Electronics Co, αλλά και η μητρική εταιρία της Google, Alphabet Inc.

Η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει άμεση απόφαση ή ανακοίνωση για την εξάλειψη του προβλήματος της έλλειψης των μικροεπεξεργαστών από τη συνάντηση αυτή.

Η ίδια την περιέγραψε, ως την ώρα για τον πρόεδρο προκειμένου «να ακούσει άμεσα τις εταιρίες σχετικά με τις επιπτώσεις, αλλά και αναφορικά με το τι θα βοηθούσε περισσότερο κατά την τρέχουσα περίοδο».

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την παγκόσμια έλλειψη μικροεπεξεργαστών.