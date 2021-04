Βρετανία: Εκκενώθηκε σταθμός του τρένου στο Λονδίνο

Ο σταθμός London Bridge στο κεντρικό Λονδίνο εκκενώθηκε καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε ένα συμβάν, ανέφερε η βρετανική αστυνομία στο Twitter.

Η αστυνομία είπε ότι υπήρξαν αναφορές για κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

Officers were called to #LondonBridge station at 12.33pm today following reports of a suspicious item on board a train.



The station has been closed as a precaution while specialist officers assess the item.



Thank you for your patience while we respond.