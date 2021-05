Brexit: Διαμαρτυρία Γάλλων αλιέων στη Μάγχη για τους περιορισμούς

Υπό την επιτήρηση δύο πλοίων του βρετανικού Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, δεκάδες γαλλικά αλιευτικά κατέπλευσαν σήμερα το πρωί μπροστά από το λιμάνι της πρωτεύουσας του Τζέρσεϊ, του μεγαλύτερου από τα αγγλονορμανδικά νησιά στη Μάγχη, για να διαμαρτυρηθούν για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στους Γάλλους αλιείς μετά το Brexit.

Από 50 έως 70 αλιευτικά πλέουν από τις 7 το πρωί (τοπική ώρα) μπροστά από το λιμάνι Σεντ-Ελιέ, διαπίστωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που είχε επιβιβασθεί τη νύχτα σε ένα νορμανδικό αλιευτικό. Νωρίς το πρωί άναψαν μερικά καπνογόνα.

Λίγα μίλια από εκεί, δύο πολεμικά πλοία του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, τα HMS Severn και HMS Tamar, αναπτύχθηκαν για να «επιτηρούν την κατάσταση», σύμφωνα με εκπρόσωπο του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, ο οποίος έκανε λόγο για «ένα αυστηρά προληπτικό μέτρο, που ελήφθη σε συμφωνία με την κυβέρνηση του Τζέρσεϊ».

Αυτοί οι βρετανικοί «ελιγμοί» «δεν πρόκειται να μας εντυπωσιάσουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γάλλος υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κλεμάν Μπον. Δύο γαλλικά περιπολικά σκάφη εστάλησαν στην περιοχή, σύμφωνα με τις γαλλικές ναυτιλιακές αρχές.

🇫🇷 - #French fishermen angry over loss of access to waters off their coast gathered their boats in protest Thursday off the #English Channel island of Jersey, the flashpoint for the first major dispute between France and Britain over fishing rights in the wake of #Brexit. (AP) pic.twitter.com/3dd1t8bMj9