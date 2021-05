Βρετανία: Παραβίαση δικαιωμάτων από τον «Μεγάλο Αδελφό»

Ακτιβιστές οδήγησαν την υπόθεση στο Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υποστηρίζοντας πως οι μαζικές παρακολουθήσεις δεν ήταν ούτε απαραίτητες ούτε αναλογικές, σε μια υπόθεση γνωστή ως "Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom".