Ανω-κάτω έκανε αεροπλάνο επιβάτιδα που αρνήθηκε να φορέσει μάσκα

Η χθεσινή πτήση Ibiza-Milano της RyanAir υπήρξε λίγο πιό «ζωηρή» από το αναμενόμενο. Μια επιβάτιδα αρνήθηκε κατηγορηματικά να φορέσει προστατευτική μάσκα, παρόλη τη σχετική νομοθεσία που στην πανδημική εποχή επιβάλλει τη χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Οι υπόλοιποι επιβάτες μάταια προσπάθησαν να την πείσουν, αλλά αφού η επιβάτιδα δεν πείστηκε αυτοί διαμαρτυρήθηκαν. Έτσι ακολούθησαν ύβρεις και από τις δύο πλευρές και ξέσπασε το απόλυτο χάος, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σε δημοσιευμένο βίντεο φαίνεται η εν λόγω κυρία να προσβάλλει με ομοφοβικές φράσεις, να κλωτσάει και να φτύνει.

Μετά την αποβίβαση, όπως ήταν φυσικό δέχθηκε μήνυση. Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο, που αναρτήθηκε πρώτα από το Radio Savana, έγινε viral στα social media.

Panico ad alta quota (parte seconda). La signorina, dopo avere sputato, insultato, e preso per i capelli due donne, ha continuato lo show prendendo a calci chiunque. Tutto questo per una mascherina messa male e per un mancato distanziamento. https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/bFMw7dZROp