Κατέρρευσε πολυκατοικία στο Μαϊάμι, φόβοι για νεκρούς

Αποκολλήθηκαν ξαφνικά στις 3 τα ξημερώματα οι όροφοι της βόρειας πλευράς της πολυκατοικίας στην περιοχή Surfside του Μαϊάμι. Τεράστια είναι η κινητοποίηση, ενώ εκφράζονται φόβοι για θύματα.

Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την κατάρρευση του 11όροφου κτιρίου Champlain Towers South, που βρίσκεται κοντά στην 88η οδό και τη λεωφόρο Collins στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα.

Εικόνες και βίντεο αναρτήθηκαν από την περιοχή που μοιάζει σα να έχει βομβαρδιστεί με βουνά από χαλάσματα στη γωνία της λεωφόρου Collins.

NOW: Partial-building collapse in Surfside Florida near Miami Beach. Miami/Dade Fire and Rescue Team searching for bodies. This is horrific.pic.twitter.com/pwLy5fepR0