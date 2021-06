ΗΠΑ: Η J&J σταματά την πώληση οπιοειδών

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Johnson & Johnson δέχτηκε να σταματήσει την πώληση οπιοειδών σε όλες τις ΗΠΑ και να καταβάλει το ποσό των 230 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο ενός διακανονισμού με την Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς ανακοίνωσε ότι τα χρήματα θα καταβληθούν σε δόσεις, τα επόμενα εννέα χρόνια.

Με τον διακανονισμό, η J&J θα αποφύγει τη δίκη που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει την Τρίτη στο Λονγκ Άιλαντ, όπου κατηγορούμενες είναι πολλές παρασκευάστριες εταιρείες οπιοειδών και διανομείς αυτών των φαρμάκων. Η J&J δεν παραδέχτηκε την ευθύνη της ή τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων στη συμφωνία της με την Πολιτεία της Νέας Υόρκης και τις κομητείες Νάσο και Σάφοκ.

«Η επιδημία των οπιοειδών έσπειρε τον όλεθρο» σε όλη τη χώρα. «Η Johnson & Johnson βοήθησε να τροφοδοτηθεί αυτή η φωτιά», ανέφερε η Τζέιμς στην ανακοίνωσή της. Η εισαγγελέας τόνισε ότι στόχος της είναι να μεταφερθούν πόροι «στις κοινότητες που επλήγησαν από τα οπιοειδή το συντομότερο δυνατόν».

Η J&J ανέφερε ότι οι διακανονισμοί αυτοί συνάδουν με τις παλαιότερες συμφωνίες που έχει κάνει ώστε να πληρώσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια για να ρυθμιστούν οι απαιτήσεις Πολιτειών, δήμων, κομητειών και τοπικών αρχών σε όλες τις ΗΠΑ. Η εταιρεία και οι μεγαλύτεροι διανομείς φαρμάκων στις ΗΠΑ (AmerisourceBergen Corp, Cardinal Health Inc και McKesson Corp) έχουν προτείνει να καταβάλουν συνολικά 26 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποσυρθούν χιλιάδες αγωγές σε βάρος τους. Η J&J άσκησε επίσης έφεση στην απόφαση που εξέδωσε το 2019 ένας δικαστής στην Οκλαχόμα και την καταδίκασε να πληρώσει σε αυτήν την Πολιτεία 465 εκατομμύρια δολάρια για παραπλανητικό μάρκετινγκ όσον αφορά τα οπιοειδή φάρμακα.

Η δίκη της Τρίτης είναι μια από τις πολλές που έχουν προγραμματιστεί για φέτος. Άλλες είναι σε εξέλιξη στην Καλιφόρνια και τη Δυτική Βιρτζίνια. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες AbbVie Inc και Teva Pharmaceutical Industries Ltd, καθώς και η αλυσίδα φαρμακείων Walgreens Boots Alliance Inc.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC) αναφέρουν ότι σχεδόν 500.000 άνθρωποι πέθαναν από υπερβολική δόση οπιοειδών μεταξύ 1999-2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ