Οταν ο Πάπας Φραγκίσκος συνάντησε τον Spiderman...!

Την Τετάρτη 23 Ιουνίου, ανάμεσα στους επισκέπτες και πιστούς του Πάπα Φραγκίσκου, οι κάμερες αντίκρισαν και τον… Spiderman! Αλλά ποια είναι η ταυτότητά του αλήθεια;

Πρόκειται για τον Mattia Villardia, 28χρονος υπάλληλος μιας εταιρείας στο Vado Ligure. Ένα παιδί που, όπως δήλωσε ο ίδιος, για περίπου 20 χρόνια μπαινόβγαινε από το νοσοκομείο Gaslini της Γένοβας λόγω ασθένειας, και που πάντα ονειρευόταν να του εμφανιστεί ο Spiderman κατά την διάρκεια της θεραπευτικής διαμονής του.

Γι’ αυτό τον λόγο, ο Mattia αποφάσισε να γίνει ο ίδιος ο υπερήρωας που θα κάνει την διαμονή των μικρών ασθενών πιο ευχάριστη, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του, ο Spiderman παρέδωσε τη μάσκα του στον Ποντίφικα, και επίσης αποκάλυψε και την επόμενη, υψίστης σημασίας αποστολή του: να επισκεφθεί την πολυκλινική Agostino Gemelli όπου θα πάει, με πρωτοβουλία της Επιθεώρησης Δημόσιας Ασφάλειας του Βατικανού, με την Φιλαρμονική της κρατικής αστυνομίας.

Μιλώντας στο Vatican News, ο Mattia τόνισε πως «οι πραγματικοί υπερήρωες είναι τα παιδιά που υποφέρουν και οι οικογένειές τους που αγωνίζονται με πολλές ελπίδες». Και έτσι ο Ιταλός υπερήρωας ίδρυσε τον εθελοντικό οργανισμό Supereroincorsia (που μεταφράζεται ως “Υπερήρωες Στον Διάδρομο”), μια ομάδα νέων που ασχολούνται με τον εθελοντισμό ντυμένοι ως υπερήρωες, με σκοπό να φέρουν λίγες στιγμές χαράς στους παιδιατρικούς θαλάμους.

