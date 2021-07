Στο 2,5% ο ετήσιος πληθωρισμός στη Βρετανία τον Ιούνιο

Κατά 2,5% αυξήθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβανομένου του κόστους στέγασης των ιδιοκτητών (CPIH), αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση, με τις Μεταφορές να συμβάλουν περισσότερο στην άνοδο. Σε μηνιαία βάση ο CPIH ενισχύθηκε κατά 0,4% για έκτο μήνα.

Οι αντισταθμιστικές συνεισφορές προήλθαν από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα παιδικά παιχνίδια και τα χόμπι.

