Μεξικό: Ο κυκλώνας Γκρέις έφτασε στις ανατολικές ακτές της χώρας

Ο κυκλώνας Γκρέις, ο οποίος έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας "μείζων κυκλώνας" κατηγορίας 3, έφτασε σήμερα το πρωί στην ανατολική ακτή του Μεξικού με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 205 χιλιομέτρων την ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Ο κυκλώνας έφτασε στην βόρεια ακτή της πολιτείας Βερακρούς, κοντά στον δήμο Τεκολούτλα στις 09:00 ώρα Ελλάδος και η περιοχή βρίσκεται σε συναγερμό για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

"Ο Γκρέις έγινε γρήγορα μείζων κυκλώνας", ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας το NHC, περνώντας στην κατηγορία 3.

Ένας κυκλώνας κατηγορίας 3 μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε παραλιακά σπίτια και κτίρια, να ρίξει δέντρα και πινακίδες και να προκαλέσει πλημμύρες στις παράκτιες ζώνες, διευκρίνισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μεξικανική Επιτροπή Υδάτων.

Hurricane Grace has made landfall in Mexico as a category 3 hurricane https://t.co/0z2zdvdXbC