Σουηδία: Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί το φθινόπωρο

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Στέφαν Λεβέν δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί τον Νοέμβριο, προκειμένου να επιτρέψει στον διάδοχό του να προετοιμαστεί για τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2022.

Ο Λεβέν ανακοίνωσε συγκεκριμένα την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Σουηδίας, όπως και από τον πρωθυπουργικό θώκο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του κόμματός του το φθινόπωρο.

Την απόφαση τη σκεφτόταν εδώ και καιρό, τόνισε ο ίδιος κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφώνησε στην Ακερσμπέργκα, κοντά στη Στοκχόλμη, παραδεχόμενος πως το κόμμα έχει ανάγκη νέα ηγεσία και νέα ενέργεια.

