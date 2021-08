Β. Μακεδονία: Ξεκίνησε η έκδοση ταυτοτήτων με τη νέα συνταγματική ονομασία

Στις ταυτότητες αυτές με το νέο συνταγματικό όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (Republic of North Macedonia) αναγράφεται και η ιθαγένεια ως: Μακεδονική/Πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (Macedonian / Citizen of the Republic of North Macedonia), στην επίσημη γλώσσα (σλαβική) και στην αγγλική γλώσσα.