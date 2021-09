Η κρυφή άμυνα του οργανισμού όταν πέφτουν τα αντισώματα

Τα αντισώματα κατά του κορωνοϊού μειώνονται με τον καιρό αλλά το ανοσοποιητικό σύστημα έχει μια ασφαλιστική δικλείδα που δεν στηρίζεται σε τονωτικούς εμβολιασμούς, σύμφωνα με μελέτη επιστημόνων στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, όπου αναπτύχθηκε η τεχνολογία mRNA.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 61 ανθρώπους για έξι μήνες αφότου έκαναν εμβόλιο mRNA. Βρήκαν ότι τα αντισώματα σταδιακά έφθιναν, αλλά τα εμβόλια δημιούργησαν ανθεκτική μνήμη ανοσίας στον SARS-CoV-2 στη μορφή B και T κυττάρων τα οποία αυξήθηκαν με τον καιρό για να βοηθήσουν να αποτραπεί σοβαρή νόσηση. «Αυτό ίσως ήταν μια μικρή έκπληξη», δήλωσε ο John Wherry, διευθυντής του ινστιτούτου ανοσολογίας.

Όπως είναι γνωστό πολλές χώρες προχωρούν ή σκέφτονται να προχωρήσουν στη χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου προκειμένου να τονώσουν τα επίπεδα αντισωμάτων. Αν και οι ενισχυτικές αυτές δόσεις υπόσχονται αύξησή τους και βελτιώνουν την άμυνα του οργανισμού απέναντι στον κορωνοϊό για περισσότερο χρονικό διάστημα, το ίδιο το σώμα έχει τη δική του φυσική στήριξη στην άμυνα κατά της Covid-19 ακόμα και όταν τα επίπεδα αντισωμάτων φθίνουν, σημειώνει ο ίδιος.

«Αν τα αντισώματα μειωθούν και μολυνθείς, έχεις τα B κύτταρα μνήμης ώστε κατά κάποιο τρόπο να τα ανανεώσουν ή να αντιδράσουν πολύ γρήγορα ώστε να δημιουργήσουν νέα εξουδετερωτικά αντισώματα», είπε.

Τα αντισώματα μπλοκάρουν τον κορωνοϊό καθώς προσπαθεί να διεισδύσει, αποτρέποντας τη μόλυνση. Καθώς όμως τα προστατευτικά αντισώματα αδυνατίζουν, μια μόλυνση είναι περισσότερο πιθανή, τουλάχιστον μέχρι να κινητοποιηθεί αντίδραση από νέα.

