Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον ζητά από τη FIFA να δράσει κατά του ρατσισμού

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατήγγειλε ως «εντελώς απαράδεκτες» τις ρατσιστικές συμπεριφορές οπαδών, με στόχο παίκτες της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στον αγώνα με την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, που διεξήχθη (02/09) στη Βουδαπέστη και έληξε με νίκη 4-0 των φιλοξενούμενων.

Μάλιστα, ο Τζόνσον ζήτησε από τη FIFA να δράσει, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter:

«Είναι απολύτως απαράδεκτο το γεγονός ότι οι Άγγλοι παίκτες υπεβλήθησαν σε ρατσιστική κακοποίηση στην Ουγγαρία χθες το βράδυ. Η FIFA πρέπει να λάβει ισχυρά μέτρα εναντίον των υπευθύνων, για να διασφαλίσει ότι αυτό το είδος ντροπιαστικής συμπεριφοράς θα εξαλειφθεί οριστικά».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

