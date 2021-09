Κυκλώνας Άιντα: Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Άιντα από τη Λουιζιάνα, αριθμός πάντως μικρότερος από τους δεκάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, τις οποίες θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Η Νέα Υόρκη και το Νιού Τζέρσεϊ είναι μεταξύ των τεσσάρων πολιτειών στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ που επλήγησαν περισσότερο από τον Άιντα, με τους κατοίκους να εξακολουθούν να προσπαθούν να καθαρίσουν τα ερείπια. Τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη και τα περίχωρά της, ενώ έξι εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νιού Τζέρσεϊ.

Εξάλλου η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό της Νέας Υόρκης, το οποίο παρέλυσε την Τετάρτη το βράδυ λόγω των πλημμυρών που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις, δεσμεύθηκε να έχει αποκαταστήσει κάποιες από τις γραμμές πριν την Τρίτη οπότε ξεκινά η εργάσιμη εβδομάδα, μετά την αργία της Δευτέρα.

Ο Μπάιντεν θα επισκεφθεί τις πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιού Τζέρσεϊ την Τρίτη, αφού την Παρασκευή μετέβη στη Λουιζιάνα που επλήγη από τον Άιντα πριν μία εβδομάδα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λουιζιάνα, όπως δήλωσε χθες Σάββατο ο κυβερνήτης της πολιτείας Μπεν Έντουαρντς. Αρκετοί από αυτούς πέθαναν λόγω της εισπνοής μονοξειδίου του άνθρακα από τις γεννήτριες που χρησιμοποιούν προκειμένου να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού ο Έντουαρντς προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Περισσότερα από 718.500 νοικοκυριά στη Λουιζιάνα εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

The mayor of Grand Isle, #Louisiana, David Camardelle says between 85% and 90% of homes and businesses on the island have been “totally destroyed” after Hurricane #Ida made landfall on August 29 as a Category 4 storm packing maximum sustained winds of 150 mph! #LAwx #Hurricane pic.twitter.com/Pl5pLdx6ju