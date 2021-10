Yellen: Σε ύφεση οι ΗΠΑ, αν δεν αυξηθεί ή ανασταλεί το ταβάνι χρέους

Η αμερικανική οικονομία θα περάσει σε ύφεση, αν το Κογκρέσο δεν καταφέρει να αυξήσει ή να αναστείλει το όριο δανεισμού πριν από μία άνευ προηγουμένου αθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων των ΗΠΑ, δήλωσε η υπουργός Οικονομικών της χώρας Janet Yellen.

«Θεωρώ τη 18η Οκτωβρίου ως προθεσμία. Θα ήταν καταστροφικό να μην πληρώσουμε τους λογαριασμούς της κυβέρνησης, να είμαστε σε τέτοια θέση που να έχουμε έλλειψη πόρων για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς της κυβέρνησης», δήλωσε η Yellen κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «Squawk Box».

«Πιστεύω απόλυτα ότι θα προκαλέσει επίσης ύφεση», πρόσθεσε.

