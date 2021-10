Λίβανος: Βίαιες διαδηλώσεις κατά των πρωταγωνιστών της κρίσης

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν χθες στις βιαιότητες που ακολούθησαν διαδήλωση μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο της Βηρυτού.

Η διαδήλωση οργανώθηκε από τις δύο σιιτικές παρατάξεις, την Χεζμπολάχ και την Αμάλ, που απαιτούν την απομάκρυνση του δικαστή Τάρεκ Μπιτάρ, επικεφαλής της έρευνας για την φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020.

Η χθεσινή βία στους δρόμους της λιβανικής πρωτεύουσας ξύπνησε τις αναμνήσεις του εμφυλίου πολέμου του Λιβάνου (1975-1990). Αλλωστε πολλοί από τους πρωταγωνιστές του εμπλέκονται και στις χθεσινές βιαιότητες.

Επικεφαλής του σιιτικού κινήματος είναι από το 1980 ο Ναμπίχ Μπερί, πρόεδρος του κοινοβουλίου. Είναι ένα πολιτικό κόμμα που διαθέτει πολιτοφυλακή, τα μέλη της οποίας είναι τα πλέον ενεργά όταν ξεσπούν βίαια επεισόδια στους δρόμους.

Εκατοντάδες ένοπλα μέλη της Αμάλ αναπτύχθηκαν χθες στους δρόμους της Σίγια, το προπύργιο του κινήματος στα νότια σιιτικά προάστια της Βηρυτού, πυροβολώντας με αυτόματα όπλα και εκτοξεύοντας αντιαρματικές ρουκέτες κατά της γειτονικής χριστιανικής συνοικίας Άιν ελ-Ρεμανέχ.

Μεταξύ των βασικών υπευθύνων που καλεί για κατάθεση ο δικαστής Μπιτάρ στο πλαίσιο της έρευνας για την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού είναι δύο πρώην υπουργοί και βουλευτές της Αμάλ.

Τουλάχιστον τρεις από τους νεκρούς της χθεσινής έκρηξης βίας ήταν μέλη του σιιτικού κινήματος.

