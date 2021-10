UEFA: Ενδιαφέρον Goldman, Macquarie, Apollo για το Covid-fund 7 δισ. ευρώ

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs, η επενδυτική τράπεζα της Αυστραλίας Macquarie και το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Apollo είναι μεταξύ των εταιρειών που ενδιαφέρονται έντονα να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση του ταμείου ύψους 7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times.

Το εξειδικευμένο Covid-fund σχεδιάστηκε από την UEFA για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία.

Τα επιτόκια θα είναι 2%, ενώ όπως μεταδίδουν οι FT και η τράπεζα UniCredit προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να μπει στη σχετική λίστα της UEFA.

Στόχος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας είναι να συγκεντρώσει αρχικά 2 δισ. ευρώ, φτάνοντας στη συνέχεια στα 6-7 δισ. ευρώ. Τα χρήματα θα διανεμηθούν στη συνέχεια στις ομάδες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Άλλες πηγές, οι οποίες εμπλέκονται στις συνομιλίες, αναφέρουν ότι η πρόθεση της UEFA είναι να διαθέσει τα κεφάλαια σε όσο το δυνατόν περισσότερους συλλόγους.

