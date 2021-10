Στο 3,1% φρέναρε λίγο ο πληθωρισμός στη Βρετανία

Στο 3,1% κατέβασε ελαφρώς ταχύτητα ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο, από 3,2% που ήταν τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση.

Η αύξηση των τιμών καταναλωτή αποδίδεται κυρίως στις μεταφορές, τη στέγαση, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, την αναψυχή και τον πολιτισμό.

Παράλληλα, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν 6,7% τους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο, ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες. Σε μηνιαία βάση ήταν υψηλότερες κατά 0,5%.

Inflationary pressures in supply chains continue to rise:



➡️Input prices growth stood at 11.4% on the year to September, up from 11.2% in August.



➡️Rate of output inflation for goods leaving the factory gate at 6.7% on the year to September (up from 6.0% in August). pic.twitter.com/P22BSnOhHE