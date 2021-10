American Airlines: Ακύρωσε πάνω από 1.400 πτήσεις το τριήμερο

Η αεροπορική εταιρεία American Airlines ανακοίνωσε ότι ακύρωσε πάνω από 1.400 πτήσεις που επρόκειτο να γίνουν την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, εξαιτίας έλλειψης χειριστών. Η η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στο επιχειρησιακό κέντρο στο Ντάλας (Τέξας), καθυστερώντας τις μετακινήσεις και των πιλότων που θα εκτελούσαν επικείμενες πτήσεις.

Η αναπλήρωση των ελλείψεων προσωπικού ήταν αδύνατη, καθώς δεν μπορούσαν να γίνουν με χειριστές που είχαν ήδη συμπληρώσει τις προβλεπόμενες ώρες στα πιλοτήρια, σύμφωνα με τις εξηγήσεις που έδωσε η American Airlines.

Η εταιρεία διευκρίνισε πως ακύρωσε 551 πτήσεις το Σάββατο και προβλέπει να ακυρωθούν 480 σήμερα, ενώ ήδη ακύρωσε 376 την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware, σημειώθηκαν επίσης καθυστερήσεις σε πάνω από 1.000 πτήσεις της από την Παρασκευή.

Η AA διαβεβαίωσε ότι τα προβλήματα θα επιλυθούν σύντομα. Η εταιρεία, που εκτελεί κάπου 6.700 πτήσεις καθημερινά προς και από 350 προορισμούς σε 50 χώρες, διαβεβαίωσε ότι οι περισσότεροι επιβάτες που επλήγησαν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν κράτηση σε άλλη πτήση αυθημερόν.

