Πάνω από 450 εταιρείες με $130 τρισ. assets στη Συμμαχία για το Κλίμα

Τράπεζες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν το 40% των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχουν δεσμευτεί να εκπληρώσουν τους στόχους που ορίζονται στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, καθώς μία συμμαχία που υποστηρίζεται από τον πρώην κεντρικό τραπεζίτη της Αγγλίας, Mark Carney, διογκώνεται υπό το βλέμμα του πλανήτη που ανησυχεί όλο και περισσότερο για την υπερθέρμανση.

Οπως μεταδίδουν το Bloomberg και οι Financial Times, περισσότερες από 450 εταιρείες που αντιπροσωπεύουν περιουσιακά στοιχεία 130 τρισ. δολάρια ανήκουν πλέον στη Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), σχεδόν διπλάσια από τα σχεδόν $70 τρισ. όταν ξεκίνησε η GFANZ τον Απρίλιο.

Οι υπογράφοντες πρέπει να δεσμευτούν ότι θα χρησιμοποιήσουν επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές για να επιτύχουν τις καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως τα μέσα του αιώνα και να παρέχουν ενδιάμεσους στόχους έως το 2030.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock Larry Fink κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το greenwashing.

Την τακτική δηλαδή των εταιρειών να θέτουν ψεύτικους στόχους, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν θα επιτευχθούν, για να προσποιηθούν ότι παίρνουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, ένα ιδιότυπο πράσινο... window dressing, ώστε να «καλλοπιστούν» οι αποτιμήσεις.