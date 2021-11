Βέμπερ: Η Ε.Ε. πρέπει να στηρίξει τις χώρες πρώτης γραμμής στο μεταναστευτικό

Ο επικεφαλής της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, τονίζει ότι η Ε.Ε. πρέπει να στηρίξει «τις χώρες πρώτης γραμμής» στο μεταναστευτικό και επισημαίνει ότι πρέπει να επεκταθεί η λίστα των κυρώσεων που αφορούν στη Λευκορωσία.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του στο τουίτερ, ο Μάνφρεντ Βέμπερ σημειώνει:

«Χωρίς ισχυρά εξωτερικά σύνορα ο Λουκασένκο θα εκβιάσει την Ευρώπη όπως ακριβώς προσπάθησε ο Ερντογάν μέσω της Ελλάδας. Θα πρέπει να επεκτείνουμε αμέσως τη λίστα κυρώσεων στη Λευκορωσία, ώστε να συμπεριλάβουμε εταιρείες/άτομα που εμπλέκονται σε αυτές τις επιχειρήσεις παράνομης εμπορίας και να υποστηρίξουμε τις χώρες της πρώτης γραμμής με όποιον τρόπο μπορούμε».

Without strong external borders #Lukashenko will blackmail Europe just like #Erdogan tried via Greece. We should immediately expand the #Belarus sanctions list, to include companies/people involved in these smuggling operations and support front line countries in any way we can. pic.twitter.com/J5AFuJL53V