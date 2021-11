ΕΕ: Ευχαριστούμε την Τουρκία για τη συμφωνία που περιορίζει πτήσεις προς Λευκορωσία

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σαρλ Μισέλ, ευχαρίστησε την Παρασκευή την Τουρκία για τη συμφωνία που θα εμποδίσει τους πολίτες του Ιράκ, της Συρίας και της Υεμένης να αγοράζουν αεροπορικά εισιτήρια ή να επιβιβάζονται στα τουρκικά αεροδρόμια και να ταξιδέψουν στη Λευκορωσία. «Ευχαριστώ τις τουρκικές αρχές», έγραψε ο Μισέλ στο Twitter.

Ο Μισέλ αναφέρθηκε στον επίσημο λογαριασμό της Τουρκικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Twitter, ο οποίος αναφέρει ότι λόγω του προβλήματος των παράνομων διελεύσεων των συνόρων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λευκορωσίας οι παραπάνω πολίτες δεν θα επιτρέπεται να αγοράσουν εισιτήρια ή να επιβιβάζονται «μέχρι νεωτέρας».

Thank you to the Turkish authorities and @SHGM for your support and cooperation. https://t.co/w0B0aaytBL