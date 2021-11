Λιθουανία-μετανάστες: Επιδεινώνεται η κατάσταση στα σύνορά μας

Χιλιάδες μετανάστες κατευθύνονται από αξιωματούχους της Λευκορωσίας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανέφερε ο πρόεδρος της Λιθουανίας.

Οπως μεταδίδει το Reuters, πρόσθεσε ότι η Λευκορωσία δοκιμάζει την ενότητα της Δύσης. «Βλέπουμε ότι επιδεινώνεται η κατάσταση στα σύνορα της Λιθουανίας», σημείωσε ο Gitanas Nauseda. Δήλωσε ακόμη ότι οι μετανάστες φτάνουν πλέον στη Λευκορωσία με πτήσεις μέσω Μόσχας.

The EU is expanding sanctions against Belarus to include airlines, travel agents and individuals accused of helping to lure migrants to Europe via borders with Poland, Latvia and Lithuania. as part of a “hybrid attack” by President Alexander Lukashenko. https://t.co/BHBvUR6L5P